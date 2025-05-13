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Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало

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Правда ТВ

Илон Маск снова удивил. В соцсети X он выложил видео, где гуманоидный робот Optimus… танцует.

По словам Маска, робот обучен с помощью метода подкрепления. Это когда устройство учится через пробу и ошибку. В ролике видно крепления — но они не держат робота, а нужны только на случай падения.

Проект стартовал в 2021 году под названием Tesla Bot. А в декабре 2023-го Маск показал новую версию — Optimus Gen 2. Робот стал на 10 килограммов легче, двигается на треть быстрее и даже помогает на кухне.

Маск уверяет: Optimus — это не Терминатор. Он безопасен для людей.

А в будущем году, по словам Маска, гуманоид полетит на Марс — на борту Starship.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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