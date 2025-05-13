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Карта без новых регионов: Госдума хочет изменить дизайн 100-рублёвки

1:04
Правда ТВ

На 100-рублёвой купюре нет новых регионов России. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением доработать дизайн банкноты.

На карте, изображённой на купюре образца 2022 года, нет Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Гусев говорит — это несправедливо. Купюра поступила в обращение 30 июня. А договоры о присоединении новых территорий подписали только 30 сентября.

По словам депутата, Центробанк и так занят контролем инфляции. Поэтому он предлагает не спешить и менять старые банкноты постепенно — по мере износа. Главное — обновить карту.

Гусев считает, что для жителей новых регионов это вопрос символический и важный. И для военных, и для всех россиян — на деньгах должна быть честная карта страны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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