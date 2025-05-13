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Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план

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Правда ТВ

Если США введут "сокрушительные санкции" против России — последует ответ. Об этом заявил Дмитрий Кику, замдиректора департамента Минфина.

По его словам, Россия готова переориентировать экспорт тех товаров, которые пока не попадают под ограничения. Это, в первую очередь, удобрения, ядерное топливо и платиновые металлы.

Минфин считает, что такие санкции могут оттолкнуть от Вашингтона страны, которые сейчас сотрудничают с Россией. Китай — пример того, кто не готов следовать диктату США.

Россия и США сейчас торгуют на минимальном с 1992 года уровне — всего 3,5 млрд долларов в год. Новые меры вряд ли улучшат ситуацию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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