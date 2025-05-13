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Новое давление на Россию: MH17 возвращается в повестку

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Правда ТВ

Нидерланды и Австралия требуют от России начать переговоры по делу MH17. С таким заявлением они обратились к Международной организации гражданской авиации.

Как сообщается на сайте нидерландского правительства, ИКАО уже признала Россию ответственной за крушение. Речь идёт о нарушении Конвенции о гражданской авиации 1944 года.

Лайнер Boeing 777 рейса MH17 упал на востоке Украины в 2014 году. Погибли 298 человек. Следствие вели Нидерланды. Россию к нему не допустили.

Москва на это уже ответила. В июне 2024 года МИД заявил: Россия выходит из спора с Австралией и Нидерландами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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