Комбинация имени и телефона — и кредит уже на вас: эти данные нельзя называть никому

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В МВД России напомнили: есть личные данные, которые нельзя сообщать никому. Ни по телефону, ни в мессенджерах. Ни под каким предлогом.

Это, в первую очередь, данные банковской карты — номер, срок, CVV-код, пароли и коды подтверждения. Даже если звонят "из службы доставки".

Также не стоит раскрывать информацию из документов — паспорт, ИНН, СНИЛС. Опасно сообщать свой адрес, маршруты поездок, данные родственников. Всё это может быть использовано мошенниками.

В МВД подчеркнули: даже комбинации вроде имени, телефона и даты рождения — уже ключ к вашим аккаунтам.

Особенно важно — никогда не сообщать коды из SMS и push-уведомлений. Их используют для входа в банк или оформления кредита.

И главное — официальные структуры никогда не запрашивают такие данные. Если просят — перед вами мошенники.

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