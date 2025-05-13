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Без Путина не подпишут: США назвали главное условие мира на Украине

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Правда ТВ

Без Путина мира не будет. Об этом прямо заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

"Я разговаривал с президентом Путиным. Нет никакой сделки без подписи президента Путина", — сказал он.

По словам Уиткоффа, некоторые выступают против переговоров с Путиным, но он считает, что в любом конфликте нужно говорить со всеми сторонами. Особенно с ключевыми.

Ранее Уиткофф также заявил: Дональд Трамп настаивает — Россия и Украина должны сесть за стол переговоров. В противном случае США выйдут из процесса урегулирования конфликта.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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