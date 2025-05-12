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Россиян оставили без квартир в Техасе: губернатор введёт запрет на покупку недвижимости

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Правда ТВ

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что вскоре подпишет закон, который запретит гражданам России, Китая, Ирана и Северной Кореи покупать землю в штате.

Он назвал это самым жёстким законом в США. Документ уже прошёл обсуждение и сейчас ожидает финального одобрения в Легислатуре штата.

Запрет будет касаться как физических лиц, так и компаний из так называемых "враждебных стран". Цель закона — ограничить влияние иностранных государств на территории США.

Ранее президент Дональд Трамп также сделал громкое заявление — он пригрозил санкциями, если Россия и Украина не согласятся на перемирие.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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