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Переводы до 100 тысяч без счёта: в России вводят новые лимиты

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Правда ТВ

В России меняются правила переводов без открытия банковского счёта. С 30 мая можно будет отправлять до 100 тысяч рублей без полной идентификации личности. Сейчас такой лимит — всего 15 тысяч.

Если сумма перевода больше, потребуется полная проверка, как при открытии счёта.

По словам экспертов, мера направлена на борьбу с отмыванием денег и соответствует международным требованиям. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

Изменения касаются всех переводов — через мобильные приложения, по номеру телефона или по другим упрощённым схемам. Новые правила призваны усилить контроль над финансовыми потоками и предотвратить вывод капитала за границу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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