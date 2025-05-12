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Купили квартиру без отделки? Верните деньги за ремонт — вычет до 260 тысяч

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Правда ТВ

Хорошие новости для тех, кто купил новостройку без отделки. Эксперт Фёдор Васильев рассказал: можно получить налоговый вычет за ремонт.

Компенсация касается отделочных работ — плитка, обои, краска, электрика и даже межкомнатные двери. Главное — чтобы в договоре купли-продажи было указано, что квартира без отделки.

Максимум можно вернуть 13% от суммы в 2 миллиона рублей — это 260 тысяч. Если квартира куплена в браке, сумма удваивается.

Техника в вычет не входит. Подать документы можно через личный кабинет налогоплательщика или в отделении. На это даётся три года после покупки жилья.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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