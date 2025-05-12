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Ветерану — кости и ряженка: Минсельхоз Якутии оказался в центре скандала

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Правда ТВ

В Якутии разгорелся скандал из-за подарков ветеранам ко Дню Победы. В Минсельхозе республики признали ошибку и извинились.

Пожилая вдова ветерана получила на 9 Мая суповой набор из куриных костей и немного ряженки с творожком. Всё это сопровождалось открыткой с подписью министра сельского хозяйства Артема Александрова.

Об этом сообщил активист Антон Жондоров. История вызвала общественный резонанс. В министерстве уже пообещали — в ближайшее время ветеранам вручат новые, достойные подарки.

Министр принёс извинения от себя лично и пообещал пересмотреть подход к поздравлениям. Также в ведомстве началась служебная проверка.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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