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Дети Джигана и Самойловой спасли рыбу и привлекли полицию в Дубае

Правда ТВ

Семья рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой снова оказалась в центре внимания. На этот раз — во время отдыха в Дубае.

Дети пары обнаружили в воде сеть с рыбой во время прогулки на лодке. Они решили вытащить её на борт. Это и привлекло полицию.

Как рассказала Оксана в соцсетях, в Дубае такое поведение может быть запрещено. Но всё закончилось хорошо — правоохранители похвалили детей и даже разрешили оставить рыбу.

10-летняя Лея с гордостью заявила: "Мы раскрыли это дело!" — показывая улов. Мама уточнила: "Надеюсь, в пакете не чья-то голова?" — дочь успокоила: "Только рыба!"

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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