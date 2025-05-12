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Встреча в Стамбуле: Путин, скорее всего, не приедет — переговоры пройдут на уровне дипломатов

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Правда ТВ

Переговоры между Россией и Украиной 15 мая, скорее всего, пройдут без участия президентов. Об этом заявил директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Он считает, что Владимир Путин не поедет в Стамбул. Россию будут представлять дипломаты. Такие встречи на высшем уровне требуют долгой подготовки, напомнил эксперт.

Ранее президент Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. Зеленский ответил: он готов встретиться лично, но только если с 12 мая Россия полностью прекратит огонь.

Место встречи — Стамбул. Но пока лидеры остаются в ожидании конкретных шагов друг друга.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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