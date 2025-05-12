Не сомневайтесь: соратник Кадырова обратился к россиянам

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Командир спецназа "Ахмат" и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов обратился к россиянам. Он призвал не делиться на национальности и религии.

"Победа — за нами. И это вопрос однозначный", — заявил генерал-лейтенант в Telegram-канале. Он добавил, что верит в силу и сплочённость народа.

Алаудинов также выразил уважение к украинцам. По его словам, в большинстве это добрые люди, но на них влияют внешние силы и большие деньги.

Ранее генерал отмечал, что ВСУ пытались распылить ресурсы российской армии на границах с Курской и Белгородской областями.

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