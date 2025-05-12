У детей Блиновской могут отобрать элитную квартиру — суд разбирается с дарением

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У детей Елены Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идёт о квартире на Серпуховском Валу. Её площадь — 152 квадратных метра, стоимость — 136 миллионов рублей. В 2020 году отец блогерши Олег Останин оформил доли в этой квартире на четырёх внуков — троих сыновей и дочь Блиновской.

Теперь управляющий имуществом требует признать договор дарения недействительным. Есть подозрение, что жильё купили на деньги блогерши.

Кроме квартиры в центре Москвы, у отца Блиновской нашли ещё 15 объектов недвижимости и два машиноместа. Всё это тоже могут изъять.

Напомним, в марте суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии за отмывание денег. Её имущество выставят на торги.

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