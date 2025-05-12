Коммуналка на 400 тысяч и налоги на миллион: как копятся долги Исинбаевой

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой серьёзные долги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Спортсменка не оплачивает коммунальные счета уже два года. За квартиру в ЖК "Дом в Сокольниках" долг составил 336 тысяч рублей. За другую — в ЖК "Акватория" — ещё 65 тысяч.

Кроме того, у неё задолженность перед налоговой. За последнюю неделю сумма выросла на полмиллиона. Сейчас она должна ФНС более 1,67 миллиона рублей.

Адвокаты предупреждают: такие долги могут привести к серьёзным последствиям — вплоть до блокировки счетов и ареста имущества.

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