До триллиона рублей забыты на счетах: куда исчезают деньги россиян

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В российских банках и на брокерских счетах скопилось до триллиона рублей, о которых россияне просто забыли. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Причины разные. Кто-то уехал из страны. Кто-то умер. Кто-то просто не помнит о копейках на старом счете. Такие суммы в банках называют "бесплатными пассивами". Чаще всего — это остатки до 100 рублей.

Эксперты говорят: таких денег в банковской системе может быть от 500 миллиардов до триллиона рублей. И это без учета средств на брокерских счетах.

Для сравнения — в Фонде национального благосостояния лежит 12 триллионов. Так что забытые деньги — это почти десятая часть.

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