Приватизация 90-х под угрозой: новый подход к срокам исковой давности

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Конституционный суд России принял важное решение. Теперь срок давности по делам о приватизации считают не с момента сделки, а с конца прокурорской проверки.

Это значит, что даже приватизация 90-х годов может быть пересмотрена. Поводом стали дела компаний "Мираж" и "Геатон", купивших здания завода в Саратовской области ещё в 1994 году. Тогда в состав имущества вошли медсанчасти. Прокуратура потребовала вернуть их государству. Суд поддержал.

Теперь государственные органы могут подавать иски спустя десятилетия. Юристы предупреждают — это разрушает институт исковой давности. По сути, частную собственность могут отнять в любой момент.

Конституционный суд считает иначе: главное — когда власти узнали о нарушении. Суд обязан это учитывать.

Тем временем власти готовятся к новой волне приватизации. Антон Силуанов уже подтвердил планы на 2025 год.

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