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Перемирие без поддержки: Европа осталась одна после заявления Трампа

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Правда ТВ

Sky News сообщает — Дональд Трамп фактически поддержал Владимира Путина, когда призвал Украину к переговорам в Турции.

Европа не ожидала такого. Лидеры ЕС и Украины потребовали от Москвы 30-дневного перемирия. Они были уверены, что США — на их стороне. Но Трамп сделал свой ход.

Он призвал Киев согласиться на переговоры, даже если Россия не прекращает огонь. По мнению автора Sky News, теперь ЕС остаётся один. Надеяться на давление со стороны США больше не приходится.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил — он готов к личной встрече с Путиным.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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