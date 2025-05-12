Четыре выходных подряд в июне: как будут отдыхать россияне

В июне россиян ждут четыре выходных подряд. Всё благодаря празднованию Дня России и переносу выходного с 8 марта на пятницу, 13 июня.
Рабочими будут только три дня — с 9 по 11 июня. Причём 11 июня — сокращённый. А длинные выходные продлятся с 12 по 15 июня.
Такой график уже отражён в производственном календаре на 2025 год. Весной у россиян уже были две короткие недели — в конце апреля и в начале мая.
Хороший повод запланировать отдых или поездку, пока билеты ещё есть.
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