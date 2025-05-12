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Вклад с подвохом: как банки вводят россиян в заблуждение

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Правда ТВ

Россиян чаще всего обманывают в банках при открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности.

По данным мониторинга, почти в половине случаев — 44,8% — сотрудники банков предоставляют некорректную информацию. Всего в 2024 году провели 483 консультации, и в 194 из них выявили обман.

Часто банки не предоставляют никаких информационных материалов о вкладах. Люди остаются без точных условий по счету.

Центробанк уже готовит ответ. С 2025 года планируется ввести новые штрафы. Если банк введёт клиента в заблуждение, он заплатит 0,1% от капитала депозитария. Об этом рассказал Михаил Мамут, глава службы по защите прав потребителей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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