Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено

1:19
Правда ТВ

Государство снова раздаёт землю. И не абы кому. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он напомнил, что участки можно получить бесплатно по закону или по региональным программам.

В первую очередь — многодетные. Если в семье трое и больше детей, все граждане России, то можно претендовать на участок. Правда, один раз и на всех. Где-то — только после постановки на учет как нуждающихся. А если землю не дают, возможно получить компенсацию.

Есть шансы и у специалистов в селах — учителей, врачей, агрономов. Сначала участок дают в пользование на 6 лет. Если работаешь всё это время — получаешь в собственность. Участок можно выбрать самому, даже если он не размежеван.

Без очереди землю дают Героям России, инвалидам, ликвидаторам аварии в Чернобыле. Главное — подать заявление через МФЦ или в администрацию.

Работают и программы вроде "Дальневосточного гектара" — земля на 5 лет для жилья или бизнеса.

А теперь можно получить землю и второй раз. Если первую нельзя использовать из-за катастроф или боевых действий. Новый участок — в том же регионе, не больше старого.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.