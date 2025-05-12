Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено

Государство снова раздаёт землю. И не абы кому. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он напомнил, что участки можно получить бесплатно по закону или по региональным программам.
В первую очередь — многодетные. Если в семье трое и больше детей, все граждане России, то можно претендовать на участок. Правда, один раз и на всех. Где-то — только после постановки на учет как нуждающихся. А если землю не дают, возможно получить компенсацию.
Есть шансы и у специалистов в селах — учителей, врачей, агрономов. Сначала участок дают в пользование на 6 лет. Если работаешь всё это время — получаешь в собственность. Участок можно выбрать самому, даже если он не размежеван.
Без очереди землю дают Героям России, инвалидам, ликвидаторам аварии в Чернобыле. Главное — подать заявление через МФЦ или в администрацию.
Работают и программы вроде "Дальневосточного гектара" — земля на 5 лет для жилья или бизнеса.
А теперь можно получить землю и второй раз. Если первую нельзя использовать из-за катастроф или боевых действий. Новый участок — в том же регионе, не больше старого.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.