Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Государство снова раздаёт землю. И не абы кому. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он напомнил, что участки можно получить бесплатно по закону или по региональным программам.

В первую очередь — многодетные. Если в семье трое и больше детей, все граждане России, то можно претендовать на участок. Правда, один раз и на всех. Где-то — только после постановки на учет как нуждающихся. А если землю не дают, возможно получить компенсацию.

Есть шансы и у специалистов в селах — учителей, врачей, агрономов. Сначала участок дают в пользование на 6 лет. Если работаешь всё это время — получаешь в собственность. Участок можно выбрать самому, даже если он не размежеван.

Без очереди землю дают Героям России, инвалидам, ликвидаторам аварии в Чернобыле. Главное — подать заявление через МФЦ или в администрацию.

Работают и программы вроде "Дальневосточного гектара" — земля на 5 лет для жилья или бизнеса.

А теперь можно получить землю и второй раз. Если первую нельзя использовать из-за катастроф или боевых действий. Новый участок — в том же регионе, не больше старого.

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