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Когда салфетка — повод для скандала: что скрывал президент Франции

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Правда ТВ

На столе у президента Франции Эммануэля Макрона в спецвагоне были не наркотические вещества, а платок. Об этом заявили в офисе французского лидера.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", — говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. "Это платок", — добавляется в сообщении. В попавшем ранее в сеть ролике видно, как Макрон пытается скрыть со стола пакетик с неизвестным веществом, что вызвало слухи о наркотиках.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сидел за этим же столом, также убрал предмет, который был истолкован как ложечка. Макрон ранее также оказался в неприятной ситуации, сняв дорогие часы под столом, что также попало в поле зрения журналистов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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