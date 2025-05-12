Когда салфетка — повод для скандала: что скрывал президент Франции

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На столе у президента Франции Эммануэля Макрона в спецвагоне были не наркотические вещества, а платок. Об этом заявили в офисе французского лидера.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", — говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. "Это платок", — добавляется в сообщении. В попавшем ранее в сеть ролике видно, как Макрон пытается скрыть со стола пакетик с неизвестным веществом, что вызвало слухи о наркотиках.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сидел за этим же столом, также убрал предмет, который был истолкован как ложечка. Макрон ранее также оказался в неприятной ситуации, сняв дорогие часы под столом, что также попало в поле зрения журналистов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.