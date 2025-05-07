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Порошина впервые за годы раскрыла талант дочери от Куценко: как Полина покоряет Щукинское училище

1:21
Правда ТВ

Актриса Мария Порошина, известная по сериалу "Всегда говори "всегда"", прервала молчание о личной жизни, рассказав о достижениях своей 29-летней дочери Полины, рождённой в браке с Гошей Куценко.

В интервью журналу "Караван историй" звезда призналась, что гордится выбором наследницы, посвятившей себя педагогике.

Полина уже пять лет преподает актёрское мастерство, а недавно начала стажировку в легендарном Щукинском училище.

"Она блестяще владеет вахтанговской системой: умеет объяснить, зажечь, вдохновить и даже мягко потребовать. А ведь обучение актёров — задача не из простых", — поделилась Порошина, подчеркнув профессиональные качества дочери.

По словам актрисы, Полина обладает редким даром объединять людей. "Она мастерски вовлекает даже самых стеснительных. После её занятий студенты раскрываются, начинают творить с азартом", — добавила Мария, отметив, что дочь унаследовала артистизм и харизму обоих родителей.

Напомним, Порошина и Куценко познакомились в Школе-студии МХАТ, когда актриса была первокурсницей. Их пятилетний союз подарил миру Полину, но после расставания звёзды редко комментировали общую историю.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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