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Возлюбленная Григория Лепса разозлила россиян: за что критикуют Аврору Кибу?

1:22
Правда ТВ

19-летняя Аврора Киба, возлюбленная певца Григория Лепса, анонсировала участие в новом телепроекте, чем спровоцировала шквал критики в соцсетях.

Первый выпуск шоу, по словам девушки, выйдет в мае и будет "полон сюрпризов". Однако радостная новость обернулась массовым недовольством подписчиков, обрушившихся на Аврору в комментариях.

Пользователи раскритиковали не только отсутствие опыта у Киба, но и её мотивы.

"За счёт Лепса вылезла на телевидение. Где талантливые люди без связей?" — пишет один из фолловеров.

Другие отметили, что её ассоциируют исключительно с именем певца: "Публике интересны те, кто добился всего сам. А её так и будут звать "девчонкой Лепса"". Не избежала Аврора и оценок внешности: "Самая обычная, просто молодая", "Переделанная и посредственная".

Ранее Киба не комментировала природу своих отношений с 62-летним артистом, но их роман уже не раз становился поводом для обсуждений. Теледебют модели лишь усилил скепсис аудитории.

Многие усмотрели в этом пиар-ход: "Очередная попытка дешёвой славы через скандал". При этом сама Аврора пока не реагирует на хейт, сосредоточившись на подготовке к проекту.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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