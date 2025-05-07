Возлюбленная Тимати беременна: секреты домашней жизни модели от подруги

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

41-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) готовится к рождению третьего ребёнка. Его нынешняя партнёрша, модель Валентина Иванова, недавно подтвердила беременность: судя по фото в соцсетях, роды ожидаются уже этим летом.

Детали своего положения девушка пока не комментирует, однако её подруга, стилист Ксюша Смо, приоткрыла секреты личной жизни модели.

"Валя — удивительно домашний человек. Я знаю её ещё с питерских времён. Она не только стильно выглядит, но и отлично разбирается в бытовых вопросах", — поделилась Ксюша.

Она рассказала, что у Ивановой всегда можно узнать, где приобрести овощи по адекватным ценам, что большая редкость в Москве. В заключение стилист заверила, что возлюбленная Тимати станет отличной мамой.

Несмотря на комплименты, вопрос о возможной свадьбе остаётся открытым. Ранее Тимати не раз демонстрировал нежелание связывать себя узами брака: его предыдущие отношения с Алёной Шишковой и Анастасией Решетовой завершились после рождения детей — дочери Алисы и сына Ратмира.

По слухам, рэпер придерживается схемы, при которой партнёрши получают статус "невесты" с бриллиантовым кольцом, рожают ребёнка, а затем расстаются с ним.

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