Интернет отключили ради безопасности: как Москва переживает час цифровой тишины

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

5 мая в Москве и ряде других регионов произошёл массовый сбой мобильной связи и интернета. Примерно с 11 до 12 часов пользователи не могли зайти в мессенджеры, вызвать такси, оплатить покупки или даже узнать, где находятся близкие.

Сбой совпал с репетицией воздушной части парада Победы. Власти объяснили, что интернет отключили ради безопасности. Такие меры могут повториться 7-9 мая.

Пострадали не только горожане, но и бизнес. Такси, самокаты, онлайн-кассы, QR-оплата — всё завязано на мобильную связь. По оценкам экспертов, убытки только в сфере такси и каршеринга могли составить до 30 миллионов рублей за час.

Операторы подтвердили проблемы, но подчеркнули, что это было сделано по независящим от них причинам.

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