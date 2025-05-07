Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Интернет отключили ради безопасности: как Москва переживает час цифровой тишины

0:56
Правда ТВ

5 мая в Москве и ряде других регионов произошёл массовый сбой мобильной связи и интернета. Примерно с 11 до 12 часов пользователи не могли зайти в мессенджеры, вызвать такси, оплатить покупки или даже узнать, где находятся близкие.

Сбой совпал с репетицией воздушной части парада Победы. Власти объяснили, что интернет отключили ради безопасности. Такие меры могут повториться 7-9 мая.

Пострадали не только горожане, но и бизнес. Такси, самокаты, онлайн-кассы, QR-оплата — всё завязано на мобильную связь. По оценкам экспертов, убытки только в сфере такси и каршеринга могли составить до 30 миллионов рублей за час.

Операторы подтвердили проблемы, но подчеркнули, что это было сделано по независящим от них причинам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.