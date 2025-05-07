Налоговая может проверить переводы на карту: риск даже за перевод другу

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Налоговая может заинтересоваться крупными и регулярными переводами на карту от одного человека. Об этом рассказал экономист Борис Фролов в интервью RT.

По его словам, переводы между физлицами сами по себе не облагаются налогом. Но если они происходят часто и не совпадают с официальными доходами, налоговая может запросить выписку и начать проверку.

Если человек не сможет объяснить происхождение средств, или не представит подтверждающие документы, эти деньги могут признать доходом. Тогда придётся платить налог, пени и, возможно, штраф.

Ранее стало известно, что с 30 мая 2025 года в России вводится лимит на разовые переводы с упрощённой идентификацией — 100 тысяч рублей.

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