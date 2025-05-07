Индексация каждые 3 месяца: в России предложили новую формулу пенсий

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил пересматривать пенсии россиян каждые три месяца с учётом инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что если этого не делать, выплаты всегда будут отставать от роста цен. Причём, по его словам, пожилые люди сталкиваются с более высокой инфляцией. Ведь именно продукты, лекарства и услуги ЖКХ, которыми они пользуются чаще всего, дорожают быстрее остального.

Миронов также предложил, чтобы пенсии не были ниже стоимости потребительской корзины, которую нужно расширить. А при назначении и перерасчёте пенсий, по его мнению, надо учитывать стаж, зарплату и условия труда.

Ранее сообщалось, что с 2026 года страховые пенсии будут повышаться дважды в год — в феврале и апреле.

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