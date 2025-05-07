Дерьмо случается: Моргенштерн* переносит концерты в США из-за проблем с визой

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) объявил в личном блоге о переносе своих выступлений в США.

Причиной стала задержка с получением визы, из-за которой артист не успевает вовремя приехать на запланированные шоу.

"В общем, визу задержали и обещают её только в течение месяца. Дерьмо случается. Но всё, что не случается, — всё к лучшему!" — прокомментировал музыкант.

Концерты, которые должны были пройти летом, перенесены на сентябрь 2025 года. Моргенштерн заверил поклонников, что ранее купленные билеты останутся действительными, а новые даты будут объявлены позже.

Этот инцидент стал очередным испытанием для рэпера, который недавно вернулся к активной деятельности после двухмесячного пребывания в реабилитационной клинике.

В марте 2025 года он сообщил, что провёл 60 дней без алкоголя и более 200 дней без сигарет. Первый после реабилитации концерт Моргенштерн дал в начале мая в Торонто, но теперь его планы вновь скорректированы внешними обстоятельствами.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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