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Вода как оружие: Пакистан опасается диверсий со стороны Индии

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Правда ТВ

В Пакистане заявили, что Индия пытается навредить водным ресурсам страны. Об этом сообщил представитель вооружённых сил Пакистана генерал Ахмед Шарифа Чаудхри. Его слова приводит телеканал Geo TV.

По его словам, речь идёт о жизненно важных источниках воды. Он также отверг заявления Индии, что пакистанские самолёты якобы вторглись в их воздушное пространство.

Генерал добавил, что Пакистан даст решительный ответ на действия Индии. По его словам, страна не позволит никому угрожать своей безопасности и независимости.

Ранее в Индии сообщили об ударах по территории Пакистана. В результате, по их данным, были уничтожены девять лагерей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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