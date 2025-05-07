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Масштабная атака дронов ВСУ: под ударом Москва и ряд регионов России

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Правда ТВ

С вечера 6 мая по утро 7 мая сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Под удар попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия.

В Саранске после атак отменили занятия в школах, детских садах и вузах. В Москве сбили 14 дронов — об этом сообщил мэр Сергей Собянин. ПВО работала в ряде подмосковных городов, в том числе в Щелково и Кубинке, где были зафиксированы взрывы.

Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах задержали более 30 рейсов. Самолёты перенаправили в Казань и Петербург. Временно закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Кирова и других городов.

Кроме того, в 30 городах России отключили мобильный интернет — это превентивная мера, пояснили власти.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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