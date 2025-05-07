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Концерт "Хора Турецкого" в ООН пытались сорвать, но вышел аншлаг

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Правда ТВ

Украина и её европейские партнёры пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в здании Генассамблеи ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинская сторона накануне концерта распространила в ООН ноту с призывом не посещать мероприятие. Но это не сработало. Концерт прошёл с аншлагом. Зал был полон, а многие просто не смогли попасть внутрь — мест не хватило.

Выступление прошло в понедельник. Как сообщал корреспондент РИА Новости, зал встал на песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" — зрители подпевали артистам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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