Концерт "Хора Турецкого" в ООН пытались сорвать, но вышел аншлаг

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина и её европейские партнёры пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в здании Генассамблеи ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинская сторона накануне концерта распространила в ООН ноту с призывом не посещать мероприятие. Но это не сработало. Концерт прошёл с аншлагом. Зал был полон, а многие просто не смогли попасть внутрь — мест не хватило.

Выступление прошло в понедельник. Как сообщал корреспондент РИА Новости, зал встал на песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" — зрители подпевали артистам.

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