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Банкам напомнили: менять условия кредитов в худшую сторону — незаконно

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Правда ТВ

Вячеслав Володин напомнил: банки не имеют права в одностороннем порядке ухудшать условия кредитов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Спикер Госдумы сослался на федеральный закон, который прямо запрещает менять уже подписанные договоры. При этом он подчеркнул, что с марта 2025 года банки обязаны раскрывать все условия по займам заранее. Это включает полную информацию о процентах, комиссиях и возможных рисках.

Ранее россияне жаловались на повышение тарифов, увеличение ставок и снижение лимитов по кредитным картам. Верховный суд недавно запретил банкам вводить новые комиссии без согласия клиентов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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