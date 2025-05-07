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Удар "Орешником": вот что готовит Россия в случае провокаций на 9 Мая

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Правда ТВ

Москва не верит, что Киев примет предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии. Об этом сообщает "База" со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что атаки украинских беспилотников на российские регионы и столицу продолжатся даже после даты начала перемирия. В Кремле готовятся к возможным серьёзным провокациям.

По данным источников, в ответ Россия может нанести удар "Орешником". Президент Владимир Путин якобы поручил Минобороны определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности. Одной из возможных целей называют Киев.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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