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Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился

1:15
Правда ТВ

Певец Прохор Шаляпин шокировал поклонников, признавшись в эфире YouTube-шоу "50 хейтеров", что биологически является отцом.

Артист пояснил, что несколько лет назад стал донором генетического материала для женщины, которая не могла забеременеть из-за возраста.

"Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею", — заявил Шаляпин, отказавшись раскрывать подробности.

Исполнитель подчеркнул, что передал биоматериал "одной барышне", однако дальнейшего общения с ней или ребёнком не поддерживает.

Шаляпин также добавил, что сейчас не состоит в отношениях: "У меня нет пока семьи. Не знаю, как у меня срастётся в этой жизни, и срастётся ли вообще. Но биологически я уже продолжился".

Ранее, в декабре 2024 года, артист намекал на возможное сотрудничество с балериной Анастасией Волочковой, шутя, что их "дети были бы талантливыми и красивыми". Однако позже он уточнил, что связывает их исключительно дружба.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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