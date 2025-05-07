Алиса Вокс сообщила о прорыве в борьбе с редкой болезнью крови: история борьбы и новые анализы

1:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алиса Вокс, известная как экс-солистка группы "Ленинград", поделилась радостными новостями о состоянии здоровья в своём Telegram-канале.

Артистка, много лет борющаяся с редким системным аутоиммунным заболеванием крови, опубликовала результаты анализов, подтверждающие положительную динамику.

"Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!! Это абсолютно невозможно, но это происходит сейчас со мной!" — написала Вокс, приложив скриншот исследования.

Согласно данным, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену у певицы составляет 14 мм/ч, что находится в пределах нормы (2-22 мм/ч). Исполнительница призналась, что готова "кричать на весь мир" от счастья, учитывая многолетнюю борьбу с недугом.

Летом 2024 года Вокс впервые раскрыла диагноз, подчеркнув, что болезнь неизлечима и требует ежегодной химиотерапии. Она объясняла, что нет никаких прогнозов, так как кто-то живёт с болезнью два года, а кто-то 90 лет.

Заболевание началось с неочевидных симптомов: сухости во рту и дискомфорта в глазах, которые она связывала с макияжем и обезвоживанием. Сейчас артистка проходит терапию под наблюдением ведущего специалиста в своей области, что, вероятно, стало ключом к улучшению показателей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.