Тимур Батрутдинов на грани гибели: как ледяная вода и цепи едва не погубили комика на съёмках шоу

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов едва не погиб во время рискованного трюка на съёмках проекта "Цирк со звёздами".
Подробности инцидента раскрыл его коллега Гарик Харламов в эфире шоу "Кстати" на VK Видео. По словам юмориста, Батрутдинова, обмотанного цепями, погрузили вниз головой в резервуар с водой под драматичную музыку.
Однако сразу после погружения зрители и участники заметили тревожные признаки: поток пузырей, посинение лица и судорожные движения комика.
"Он начал бултыхаться, стало ясно — что-то пошло не так", — отметил Гарик.
Спасением стала экстренная кнопка, которая позволила Тимуру сбросить воду из колбы. Несмотря на благополучный исход, постановщик номера выбежал на сцену с криками, выразив недовольство срывом трюка.
Позже Батрутдинов подтвердил произошедшее: "Испугался, оказавшись в ледяной воде, и выпустил весь воздух. Эмоции взяли верх".
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