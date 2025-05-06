Сексуальность без смысла: почему Ирина Старшенбаум выступает против раздевания в кадре

1:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская актриса Ирина Старшенбаум заявила о системной проблеме эксплуатации женских тел в отечественном кинематографе.

По её словам, съёмки интимных сцен нередко сопровождаются нарушением границ и давлением на актрис, особенно начинающих.

"Я принципиально не раздеваюсь в кадре, если это не оправдано сценарием. Сексуальность можно передать через игру, пластику, даже через одежду — примером служит "Ускользающая красота" Бертолуччи, где нет откровенных сцен, но эротизм пронизывает каждый кадр", — отметила Старшенбаум.

В интервью "Собаке.ru" она подчеркнула, что согласится на обнажение только в проекте с "гениальным режиссёром", где подобный шаг будет концептуально обоснован.

Актриса раскритиковала распространённую практику, когда женские персонажи сексуализируются без смысловой нагрузки: "В 99% случаев это касается именно женщин. Тебе говорят: "Ты же артистка!" — и приходится жёстко отстаивать свои границы. Для новичков такой прессинг часто оборачивается травмой — это форма насилия".

Позитивный опыт Старшенбаум связывает с работой над лентой "Шошана" Майкла Уинтерботтома, где присутствовал координатор интимных сцен. Все детали, включая ракурсы и допустимые части тела, фиксировались в договоре: "Мы прописали, что в монтаж войдёт только моя спина. В России же случалось, что отснятый материал использовали против моей воли, игнорируя договорённости".

Актриса выразила надежду, что её откровения заставят коллег задуматься. Она также обратила внимание на отсутствие в российской индустрии женского комьюнити, способного защищать интересы актрис.

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