Александр Гудков выступил против оценок в школе: без знаний можно прожить

Комик Александр Гудков раскритиковал традиционную систему школьных оценок, назвав её пережитком советской эпохи.
По мнению юмориста, современное образование должно делать ставку не на формальные баллы, а на эмоциональное благополучие учеников.
"Оценки были оправданы в СССР, где всё делилось на ступени, а мы были "винтиками" системы. Сейчас же во многих школах от них отказались — и дети явно счастливее нас в их возрасте", — мнение Гудкова приводит Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
Он подчеркнул, что большая часть знаний, полученных за партой, остаётся невостребованной. Гудков подчеркнул, что "две трети того, что учил в школе и институте, никогда не применял".
Несмотря на то, что сам артист учился на "отлично", он считает погоню за оценками бессмысленной. Он отметил, что между знаниями и счастьем однозначно выберет второе. Комик уверен, что без дипломов и формул прожить можно, а вот без внутренней гармонии — вряд ли.
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