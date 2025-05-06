Александр Гудков выступил против оценок в школе: без знаний можно прожить

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Комик Александр Гудков раскритиковал традиционную систему школьных оценок, назвав её пережитком советской эпохи.

По мнению юмориста, современное образование должно делать ставку не на формальные баллы, а на эмоциональное благополучие учеников.

"Оценки были оправданы в СССР, где всё делилось на ступени, а мы были "винтиками" системы. Сейчас же во многих школах от них отказались — и дети явно счастливее нас в их возрасте", — мнение Гудкова приводит Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Он подчеркнул, что большая часть знаний, полученных за партой, остаётся невостребованной. Гудков подчеркнул, что "две трети того, что учил в школе и институте, никогда не применял".

Несмотря на то, что сам артист учился на "отлично", он считает погоню за оценками бессмысленной. Он отметил, что между знаниями и счастьем однозначно выберет второе. Комик уверен, что без дипломов и формул прожить можно, а вот без внутренней гармонии — вряд ли.

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