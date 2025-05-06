Москва готовится к 9 Мая: транспорт и интернет — под временными ограничениями

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве с 7 по 9 мая введут временные ограничения на транспорт и работу мобильного интернета. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на мэрию.

В столицу прибудут многочисленные иностранные делегации на высоком уровне. Поэтому в городе ограничат проезд транспорта. Возможны перебои в работе мобильного интернета.

Горожан и гостей просят отнестись с пониманием. Власти напоминают: доверяйте только официальной информации.

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск беспилотников. В праздничные дни полиция усиливает меры безопасности и будет пресекать любые попытки запуска дронов.

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