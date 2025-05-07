В Вологодской области объявили вейпам войну: регион ждёт полный запрет

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил: регион будет бороться с продажей вейпов так же жёстко, как раньше с алкоголем. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Филимонов считает, что продажу вейпов, курительных смесей и аромаингаляторов нужно полностью запретить. По его словам, это "оружие геноцида" против молодых людей.

С 1 марта в Вологодской области уже ограничена продажа алкоголя — в будни можно покупать его только с 12 до 14 часов. Но с вейпами сложнее: регион не имеет полномочий, чтобы вводить ограничения.

Поэтому, как отметил губернатор, власти будут проверять магазины на предмет нарушений и добиваться передачи полномочий регионам. Он сообщил, что уже обсуждал инициативу с Вячеславом Володиным, и Законодательное собрание области внесло законопроект в Госдуму. Пока он не прошёл первое чтение.

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