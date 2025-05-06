Строим дешевле: типовой проект поможет сократить расходы

Типовой проект частного дома поможет сэкономить до 40% на строительстве. Об этом NEWS. ru рассказал Федор Васильев, глава компании "ГЛАВСНАБ".
Он предупредил: проект всё равно нужно адаптировать под местные условия. Не стоит экономить на геологоразведке, чтобы потом не получить трещины в фундаменте.
Для большинства случаев подойдёт ленточный фундамент, но если грунт сложный, лучше выбрать плитный. Стены можно сделать из газобетона — он на 25% дешевле кирпича и лучше держит тепло, но требует хорошей гидроизоляции.
На крыше можно сэкономить, выбрав металлочерепицу — она дешевле и долговечнее. Гибкая черепица тише, но дороже. А вот коммуникации и утепление лучше делать без экономии — иначе потом придётся платить за аварии и переделки.
Кстати, в 2025 году в большинстве регионов цены на строительство домов упали на 10-15%, но летом спрос вырастет, и цены снова пойдут вверх.
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