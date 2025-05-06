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Рубль готовится к укреплению: прогнозы по доллару и евро на 2025

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Правда ТВ

Летом курс доллара может упасть до 70 рублей, а евро — до 85. Такой прогноз дал "Газете.Ru" экономист Игорь Балынин.

По его словам, валютные курсы будут волатильны весь 2025 год. Летом доллар, скорее всего, будет в коридоре 82-90 рублей, но есть шанс падения до 70. Евро будет держаться в пределах 91-99 рублей, с возможным снижением до 85.

Осенью, считает эксперт, волатильность сохранится, курсы могут немного подняться, но к концу года рубль снова укрепится.

Балынин подчеркнул, что фундаментальных угроз рублю сейчас нет. Экспортеры продают порядка 90% валютной выручки — больше нормы, и это помогает поддерживать курс.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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