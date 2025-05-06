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Компромат на Данилу Козловского пообещали выложить в Сети: чтобы народ понимал

1:04
Правда ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ранее проигравший судебный иск Даниле Козловскому, вновь атаковал актёра.

В своём Telegram-канале он пообещал опубликовать "компромат", обвинив звезду в удалении постов о спецоперации и обращений к президенту из заблокированной соцсети.

"Пусть защитники Козловского видят, каким он был на самом деле", — заявил Бородин, не уточнив, какие именно материалы планирует обнародовать.

Это уже не первая попытка конфронтации. В результате суд встал на сторону Козловского, признав слова Бородина клеветой. Тогда актёр, известный ролями в "Легенде №17" и "Викинге", заверил, что никогда не покидал России.

Несмотря на давление, Козловский сохраняет активную позицию: 3 мая, в свой день рождения, он организовал благотворительный показ спектакля "Фрэнк" для врачей, волонтёров и представителей НКО, отказавшись от продажи билетов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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