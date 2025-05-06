Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В последнее время изменений в процедуре поверки счетчиков воды не было. Об этом сообщил агентству Prime член Союза юристов ЖКХ Вадим Егулемов.

Он пояснил, что хотя в СМИ всё чаще появляются новости о якобы новых правилах, на деле всё осталось как раньше. Главное новшество — автоматизация поверки. Оно действует с ноября прошлого года.

Теперь результаты поверок автоматически фиксируются в системе "Аршин". Собственникам квартир больше не нужно самим подтверждать эти данные или передавать их в ТСЖ.

При этом юрист напомнил: штрафов за непередачу показаний нет. Но если не подавать данные больше трёх месяцев, начисления начнут делать по среднему потреблению. А это значит, что суммы в квитанциях заметно вырастут.

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