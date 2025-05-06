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Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?

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Правда ТВ

Украинская армия рассчитывает сдержать российское наступление с помощью нового проекта. Об этом пишет "Украинская правда".

Речь идёт о так называемой "Линии дронов". Это подготовленные подразделения, оснащённые беспилотниками. Их планируют ставить на самые сложные участки фронта, например, в Харьковской области и ДНР. Задача — стать второй линией обороны за слабыми пехотными частями и не дать российским войскам прорвать фронт.

Авторы проекта также хотят создать так называемую kill zone — зону поражения шириной в 50 километров. Она должна остановить продвижение противника.

Но, по словам самих операторов дронов, многие считают этот проект больше медийным. Военные жалуются, что сидят по лесопосадкам, а реальных изменений на фронте пока не видно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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