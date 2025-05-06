Олег Меньшиков о годах в театре Ермоловой: пахло щами, хотел сбежать!

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народный артист России Олег Меньшиков в эфире шоу "5 Книг" с Александром Цыпкиным поделился опытом руководства Московским драматическим театром имени Ермоловой.

Первые четыре года на посту худрука он назвал "ужасно сложными", признавшись, что едва не покинул должность из-за катастрофического разочарования.

"Я жил свободным человеком: своя антреприза, финансирование, полная творческая свобода. А здесь… 80% происходящего вызывало отторжение", — поделился Меньшиков.

Актёр отметил, что написал заявление об уходе уже через год, но тогдашний глава столичного Департамента культуры Сергей Катков неожиданно поддержал его саркастичной фразой: "Ну что, Олег, надоело с мудаками работать?"

Ключевой проблемой Меньшиков назвал не людей, а атмосферу, царившую в учреждении.

"В театре пахло щами! Это не метафора — буквально. И дело не только в Ермоловой. Тогда, мне кажется, так было везде", — объяснил артист.

По его словам, переход от независимой работы к руководству государственным театром стал шоком: бюрократия, устаревшие подходы и отсутствие "воздуха" для творчества довели его до эмоционального предела.

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