Пенсии в 2025 году: сколько получают россияне и как изменится выплата

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Средняя пенсия в России в 2025 году составляет чуть больше 23 тысяч рублей в месяц. Такие данные привёл Социальный фонд РФ, сообщает РИА Новости.

На 1 января 2025 года точная цифра — 23 175 рублей 17 копеек. При этом власти обещают ежегодную индексацию пенсий, которая будет обгонять инфляцию. Всё это делается, чтобы повысить уровень жизни пенсионеров.

Эксперты тоже дают прогнозы. Доцент Финансового университета Наталья Орлова считает, что уже к 2026 году средняя пенсия достигнет минимум 25 тысяч рублей. Особенно высокие выплаты ожидают пенсионеров, которые живут в районах Крайнего Севера, Санкт-Петербурга и Москвы.

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