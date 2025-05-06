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"Катюша" на весь мир: как песни Победы прозвучали в сердце ООН

Правда ТВ

В зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошёл необычный концерт. Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO исполнили знаменитые военные песни. Об этом сообщает РИА Новости.

Зал был полон. Среди зрителей — ветераны, дипломаты, сотрудники ООН. Артисты пели "Катюшу", "Темную ночь", "Синий платочек", "Журавли" и "Смуглянку". Когда зазвучали "Бухенвальдский набат" и "День Победы", сотни гостей встали и начали подпевать.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся, что победа во Второй мировой войне — общая. Россия, по его словам, всегда ценила вклад Второго фронта и помощь союзников.

Концерт стал частью международного проекта "Песни Победы". С 2015 года он объединяет поколения через музыку и помогает сохранять историческую память.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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