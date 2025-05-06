Ночь под огнём: 105 украинских дронов сбиты в России — подробности операции

Ещё одна напряжённая ночь для сил ПВО. По данным Минобороны, с 9 вечера до 4 утра они сбили и перехватили 105 украинских дронов. Под ударом оказались сразу 11 российских регионов.

Больше всего беспилотников — 32 — сбили над Брянской областью. В Воронежской области уничтожили 22, а в Московском регионе — 19 дронов. Пенза насчитала десять сбитых целей. В Калужской области девять, в Белгородской — шесть. Липецкая и Самарская области потеряли по два беспилотника. А во Владимирской, Курской и Ростовской — по одному.

Киев почти ежедневно отправляет дроны на приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО утверждают, что успешно перехватывают все цели.

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